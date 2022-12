La région Hauts-de-France, championne de l’abstention en 2022

18% des électeurs des Hauts-de-France n'ont voté à aucune élection en 2022. Une abstention systématique deux points supérieure à la moyenne nationale qui place la région Hauts-de-France comme la plus mauvaise élève de l'Hexagone.

En 2022, année de l'élection présidentielle et de renouvellement de l'Assemblée nationale, plus de 730 000 habitants des Hauts-de-France n'ont voté à aucun scrutin. Une donnée que l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) appelle « abstention systématique ». Avec 18 % des inscrits ayant boudé les urnes, soit deux points de plus que la moyenne française, la région Hauts-de-France remporte même - ex aequo avec la Normandie - le peu glorieux titre de région la plus abstentionniste de France pour l'année écoulée.

Dans le même temps, le « vote systématique » s'est lui aussi fortement érodé, note l'Insee. En vingt ans, le nombre d'électeurs se rendant invariablement aux urnes quel que soit le scrutin a chuté de douze points dans la région (de 47 % à 35 %), c'est un point de plus que le niveau de l'Hexagone.