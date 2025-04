Docu‐débat à Nantes : Abstention, comment remobiliser les électeurs et les électrices ?

En collaboration avec le documentariste nantais Mattéo Petremann, Mediacités organise le 17 avril une soirée sur les moyens de lutter contre l’abstention.

Scrutin après scrutin, le même constat s’impose : les urnes sonnent creux. L’abstention ne fait que progresser en France et représente même parfois le premier parti, y compris à Nantes, ville traditionnellement moins touchée par la désertion des électeurs. Lors des élections municipales de 2020, l’abstention y a atteint des niveaux particulièrement élevés. Au premier tour, le taux d’abstention atteignait 61,33 %. Au second – trois mois et demi plus tard, crise du Covid oblige – il avait encore augmenté pour dépasser les 69 %.

Et que dire des quartiers défavorisés où « les gens n’ont pas voté parce que leur situation n’a pas changé ». Il y a cinq ans, l’abstention a atteint 85% dans certains bureaux de vote des quartiers populaires, tels Nantes nord ou les Dervallières.

Pour les prochaines élections municipales, dans un an, faut‐il s’attendre à une même désaffection des citoyens et des citoyennes ? Et comment les (re)mobiliser ?

Pour discuter de ces questions et des moyens de lutter contre cette abstention, Mediacités et le documentariste nantais Mattéo Petremann organisent le jeudi 17 avril une soirée débat. Elle débutera par la projection du documentaire « Fragments de Campagnes » réalisé par Mattéo Petremann. Tourné avant les élections législatives de 2022, ce film suit trois candidats de la 2e circonscription de Loire‐Atlantique à Nantes. Vous y découvrirez les coulisses d’une campagne et la difficile mission des candidats d’aller à la rencontre des électeurs(trices). Une campagne qui s’est conclue sur l’élection de l’insoumis Andy Kerbrat, englué depuis octobre dernier dans une affaire de stupéfiant et d’utilisation abusive de ses frais de mandat.

En deuxième partie de soirée, quatre représentants de partis politiques débattront autour d’Arnauld Leclerc, professeur en sciences politiques à l’université de Nantes. Après avoir dressé un état des lieux de l’abstention dans l’agglomération nantaise, nous échangerons sur les moyens de lutter contre cette défiance des électeurs(trices). Une table ronde animée par Antony Torzec, rédacteur en chef de Mediacités Nantes.

« Abstention : comment remobiliser les électeurs(trices) ? », soirée docu‐débat





