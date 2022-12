Qatar, Maroc... Au Parlement européen, les scandales de corruption s'enchaînent et Gilles Pargneaux, l'ancien maire d'Hellemmes, est éclaboussé. Ce sont les liens très forts de celui qui a été eurodéputé au sein de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D) entre 2009 et 2019 qui sont pointés du doigt. Et notamment par Ana Gomes, ancienne eurodéputée socialiste portugaise qui a siégé à ses côtés pendant dix ans.

« C'est le lobbyiste pro Maroc avec le moins de vergogne que j'ai rencontré, tançait cette dernière le 14 décembre sur Twitter. En tant que député européen, il se présentait comme "Conseiller de Sa Majesté le Roi". A-t-il déjà fait l'objet d'une enquête ? Il devrait. »

The most unabashed #Morocco lobbyist whom I’ve met ⁦@Europarl_EN⁩. As a MEP, he used to also present himself as “Conseiller de Sa Majesté le Roi”. How could ⁦@TheProgressives⁩ tolerate this level of capture? Was he ever investigated? He should. https://t.co/Kfju9ZRX72

