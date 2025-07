Municipales 2026 : Archipel citoyen prêt à rejoindre les écologistes

Les adhérents d’Archipel citoyen ont voté pour l’alliance avec les Écologistes. Le duo restera dans une démarche d’union des gauches jusqu’en octobre, mais assume de présenter une liste en cas d’échec des discussions avec LFI et le PS.

S’allier avec LFI, les écologistes ou rester autonome dans la perspective des élections municipales de mars 2026 à Toulouse, voilà les trois options que les adhérents d’Archipel citoyen devaient départager, selon la méthode du jugement majoritaire. L’éventualité d’une alliance avec le Parti socialiste n’a pas été évaluée par les archipéliens, faute de proposition de ces derniers.

Les 10 et 11 juillet, 66 des 95 inscrits du micro‐parti ont donc noté ces trois propositions selon une échelle de valeurs (excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, à rejeter). La motion écologiste a été qualifiée de « très bien ». Celle de LFI a été jugée « assez bien » et la voie autonomiste, seulement « passable ». C’est donc l’alliance avec les écologistes menés par Régis Godec et Hélène Cabanes qui l’a emporté. Celle‐ci devra être entérinée en septembre par un vote des militants écologistes.

Une tête de liste désignée démocratiquement

L’offre écolo entérinait la décorrélation des mandats de maire et de président de Toulouse métropole, une gouvernance partagée et 40 % des places éligibles

Le conseil municipal de Toulouse compte 69 élus, dont 52 issus de la majorité. L’alliance écolo‐archipélienne devrait donc compter 31 écologistes et 21 archipéliens en position éligible au premier tour. Dans …