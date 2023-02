Aide à l’Ukraine : Lille fait le bilan après un an de guerre

Dès les premiers jours de l’invasion russe, des Ukrainiens sont venus se réfugier à Lille. Près de 700 familles ont répondu à l’appel et ont proposé d’accueillir ces familles de déplacées ukrainiens. Un an après, que reste-t-il de cet élan de solidarité ?

Près de 1 000 ressortissants ukrainiens - 975 exactement - ont été accueillis à Lille, Lomme et Hellemmes depuis le 24 février 2022. Un bilan dont se félicite la maire de Lille. « 700 familles se sont immédiatement proposées, s’enthousiasme l’élue. Certains n’avaient que des garages aménagés. Alors on leur a dit que cela ne suffisait pas. Mais d’autres ont proposé des maisons entières. » Sauf que tout le monde imaginait un conflit d’au plus quelques mois. Or, un an plus tard, la guerre continue de faire rage en Ukraine et les déplacés sont toujours là. Il faut désormais gérer l’accueil à long terme : problèmes de scolarisation bien sûr, mais aussi d’emploi, de logement…

655 Ukrainiens vivent toujours à Lille

La Ville a dû « changer une vingtaine de familles » parce que l’accueil n’était finalement pas adapté. C’est le cas d’Anastaciia. Arrivée en bus avec ses cinq enfants, elle a d’abord été logée chez un monsieur vivant seul. Le courant n’est pas passé. C’est finalement chez un couple qu’elle et ses enfants se sont reconstruits avant de partir vivre dans un appartement loué par la Ville à un loyer modéré. Elle fait partie des 143 Ukrainiens qui vivent à Lille dans des logements autonomes. À ce jour, 148 sont hébergés dans des dispositifs d’urgence (La Sauvegarde du Nord et la Croix Rouge) et 364 sont toujours dans des familles d’accueil. Soit 655 exilés qui résident toujours dans la capitale des Flandres.

La plupart appartiennent à des familles composées de femmes seules ou de grands-parents avec enfants. La scolarisation est donc le problème numéro 1. Depuis le début du conflit . . .