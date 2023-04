FR Deter 59 : ce groupe d’extrême-droite qui incitait à des actions violentes sur Telegram

Suite à des propos racistes, le groupe Telegram FR Deter a été fermé par le ministre de l’Intérieur. Dans le Nord, les membres prévoyaient notamment des actions violentes à Lille.

Une chaîne sur Telegram, des croix celtiques et des propos racistes. Ce dimanche 2 avril, le compte Twitter Tajmaât - qui se présente comme une plateforme collaborative pour les Maghrébins - a révélé, captures d’écran à l’appui, l’existence d’un groupe nationaliste et suprémaciste nommé FR Deter (pour « Français déterminés »).

Sur l’application de messagerie cryptée, les membres se sont organisés et répartis par zone géographique. Dans celle du Nord, les propos ont été particulièrement virulents. On retrouve par exemple « Thomas, 23 ans, originaire de Valenciennes », venu pour « défendre les valeurs de (s)on pays et exploser la gueule de se qui ne respecte pas cela plus particulièrement (les) bougnoule et bamboula. »