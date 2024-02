En déficit chronique, sous perfusion d'argent public et délaissant de plus en plus la recherche - pourtant son objet initial - le Centre européen des textiles innovants (Ceti) était récemment épinglée par la Chambre régionale des comptes. Des alertes sans conséquences pour la MEL qui a accordé une subvention de 350 000 euros à la structure au cours du conseil métropolitain du 9 février.

La semaine passée, Mediacités repérait à l'ordre du jour du conseil communautaire de la métropole européenne de Lille (MEL) le vote d'une subvention au Ceti, le Centre européen des textiles innovants. La structure installée depuis dix ans sur la zone de l'union à Tourcoing a fait l'objet en septembre dernier d'un sévère rapport de la chambre régionale des comptes. Les magistrats y pointaient 10 millions de pertes d'exploitation entre 2017 et 2021, une très importante dépendance à l'argent public – près de 8 millions d'euros perçus sur la même période – ainsi qu'un virage en dehors de l'activité recherche, pourtant la raison d'être de l'association. Ces nombreuses alertes, les élus de la majorité au conseil métropolitain ont décidé de les ignorer. « Comme prévu, la MEL reconduit son soutien pour un montant de 350 000 euros », a annoncé le vice‐président en charge de l'économie Bernard Haesebroeck au cours du conseil métropolitain du 9 février. Celui qui est également maire d'Armentières a balayé les critiques à l'égard du Ceti d'un revers de main. « Les résultats du Ceti ne sont pas ceux que nous avons vus dans une publication, a‑t‐il déclaré en référence à notre article paru le 6 février. Ils sont proches de l'équilibre, avec un résultat négatif en raison de charges exceptionnelles. » Les errances du Ceti, fleuron nordiste des textiles innovants et gouffre à subventions Les informations sur la santé financière et la mauvaise gestion du Ceti ne sont pourtant pas une analyse de Mediacités – que la MEL est visiblement toujours prompte à décrédibiliser – mais bien le fruit d'une minutieuse étude de la chambre régionale des comptes… « Il faut vraiment méconnaître les cinquante pages du rapport de la cour régionale des comptes pour continuer à subventionner le Ceti » Lors des débats du conseil métropolitain, il n'y a eu que le groupe d'opposition Métropole écologiste, citoyenne et solidaire (MECS) pour refuser de voter cette subvention et pointer l'hérésie de continuer à financer une structure défaillante. « Le Ceti, c'est une association qui a englouti plusieurs dizaines de millions d'euros d'un soutien massif d'argent public, notamment de la région et de la métropole, qui a oublié sa raison d'être, à savoir la recherche, qui cumule des pertes capables d'effrayer plus d'un investisseur audacieux… a listé le conseiller métropolitain Xavier Bonnet. Il faut vraiment méconnaître les cinquante pages du rapport de la cour régionale des comptes pour continuer à subventionner le Ceti », a‑t‐il conclu. De la même manière qu'à la MEL, les alertes de la chambre régionale des comptes n'ont pas remis en cause le soutien du conseil régional des Hauts‐de‐France, portant à 700 000 euros le soutien des deux collectivités au Ceti pour l'année 2024. « C'est un engrenage, glisse un connaisseur du dossier à Mediacités. Les collectivités ont mis tellement d'argent depuis le lancement du projet qu'elles ne peuvent plus laisser tomber, ce serait un désaveu. » Matthieu Slisse