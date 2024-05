Benjamin Hus, actuel directeur général des services du département du Nord, occupera le même poste à la métropole de Lille à compter du 1er juillet.

Le remplacement de Marc Pons de Vincent, dont nous annoncions en avant‐première le départ dans nos colonnes, n’a pas tardé. Ce vendredi 17 mai, le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) Damien Castelain a annoncé l’arrivée de Benjamin Hus à la direction générale des services le 1er juillet prochain. « Benjamin Hus apportera avec lui une connaissance approfondie de notre territoire et des élus, ainsi que des grands dossiers de la MEL, ce qui facilitera grandement sa prise de fonction, écrit Damien Castelain (…) Je suis convaincu que son expertise et son dynamisme renforceront les ambitions de notre Établissement au service des maires et des métropolitains. »

Benjamin Hus, 36 ans, occupe depuis près de six ans le poste de DGS du département du Nord. Surtout, c’est un très proche de Gérald Darmanin puisqu’avant d’être nommé au conseil départemental, il a gravi tous les échelons de la mairie de Tourcoing jusqu’au sommet. Ce natif de Roubaix, passé par Sciences Po Lille et l’Institut régional d’administration (IRA), est entré à la ville de Tourcoing comme directeur des Finances à 26 ans – soit juste après l’élection de Gérald Darmanin -, avant d’être propulsé patron des 1 800 agents de la collectivité un an plus tard. Sa compagne, Bertille Bluche, occupe actuellement le même poste dans le fief de Gérald Darmanin.

Un atout de plus pour le ministre de l’Intérieur

L’arrivée de Benjamin Hus à la …