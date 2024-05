Le directeur des services de la métropole de Lille sur le départ

Selon nos informations, Marc Pons de Vincent, directeur général des services de la Métropole Européenne de Lille (MEL), devrait quitter son poste le 1er juillet prochain pour le département du Val-de-Marne.

Il était arrivé en janvier 2021 après le départ houleux de Bruno Cassette et quelques mois de vacance du poste. Le Directeur général des services (DGS) Marc Pons de Vincent, patron d’une administration forte de plus de 3 000 agents, devrait quitter ses fonctions le 1er juillet prochain. Le haut‐fonctionnaire de 60 ans devrait rejoindre le département du Val‐de‐Marne au même poste. Il prendra la suite de Laurent Vercruysse, ancien DGS de la Région Hauts‐de‐France et de Tourcoing, qui fut aussi éphémère directeur de cabinet adjoint du ministre Gérald Darmanin (2017), lorsque ce dernier était ministre de l’Action et des comptes publics.

Ce départ surprise interviendrait ainsi en cours du mandat, ce qui n’est pas habituel dans la fonction publique territoriale où la plupart des mobilités s’effectuent lors d’un mercato post‐élection. Marc Pons de Vincent était par exemple resté six ans (2014–2020) dans ses fonctions préc …