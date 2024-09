Alors que les naufrages d'embarcations de migrants se multiplient dans la Manche, à l'instar du drame qui s'est produit le week-end dernier au large d'Ambleteuse, Mediacités vous propose de lire ou de relire des enquêtes et des reportages qui permettent de mieux comprendre la situation sur le littoral nordiste.

L’année 2024 est déjà la plus meurtrière pour les personnes exilées qui tentent la traversée de la Manche pour rejoindre l’Angleterre. Entre janvier et aujourd’hui, 52 personnes ont perdu la vie à la frontière franco‐britannique, dont 46 en mer. Parmi elles se trouve des hommes, des femmes et des enfants. Six personnes sont également toujours portées disparues selon le triste décompte de l’association d’aide aux personnes exilées Utopia56.

L’annonce de grandes marées à fort coefficient jusqu’à dimanche laisse craindre de nouveaux drames alors que huit personnes se sont encore noyées au large d’Ambleteuse, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre. Leur embarcation surchargée s’est déchirée sur des rochers quelques minutes après le départ, obligeant les naufragés à rejoindre la plage à la nage.

Pour mieux comprendre la situation migratoire sur le littoral nordiste, Mediacités vous propose de lire ou relire quelques‐unes de ces dernières enquêtes publiées à ce sujet.

Les disparus de la Manche

Cette enquête co‐écrite par les journalistes Maïa Courtois, Simon Mauvieux, Maël Galisson et Valentina Camu documente l’une de ces funestes traversées, celle du 12 août au large de Calais. Six personnes sont mortes ce jour‐là et une est toujours portée disparue. Les témoignages des survivants recueillis éclairent sur le rapatriement des corps, la sous‐estimation du nombre des morts à la frontière et le deuil impossible des familles.

https://www.mediacites …