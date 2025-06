« Patientez, un agent va vous recevoir », annonce une affiche. Le hall d’entrée d’Aadael ressemble à n’importe quelle administration. Avec sa file d’attente bien organisée, ses photomatons, la photocopieuse à 30 centimes l’impression et ses « agents » donc. Arrivé il y a quelques minutes, Mourad, un Tunisien qui cherche à faire renouveler son titre de séjour, brandit une pochette plastifiée devant le guichet. « Donnez votre mail à mon collègue, on va vous fixer un rendez‐vous », explique l’homme à l’accueil. Un peu plus loin, une jeune femme s’interroge sur les délais de réponse de la préfecture. Une salariée d’Aadael la rassure en traduisant en arabe pour plus de précision.

Installée juste en face de la préfecture du Rhône, rue de Bonnel, Aadael n’a pourtant aucun lien avec les services de l’Etat, malgré le drapeau tricolore qui orne son logo. La petite entreprise, qui se présente comme