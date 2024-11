Stéphane Baly est désigné tête de liste par les écologistes de Lille, Lomme et Hellemmes pour l'élection municipale de 2026. Après sa courte défaite de 2020, le leader des Verts a dix-sept mois pour faire campagne et tenter d'arriver en tête au premier tour du scrutin. La condition pour espérer rassembler derrière son programme.

La vraie consultation a mis un terme au faux suspens. Stéphane Baly a été choisi par les écologistes de Lille, Lomme et Hellemmes pour mener, à partir d’aujourd’hui, leur campagne pour l’élection municipale de 2026. Lundi soir, environ deux cents militants et militantes, réunis en assemblée générale, étaient invités à choisir leur leader parmi trois candidats, mais sans aucune candidate.

Le favori, Stéphane Baly, qui avait perdu avec seulement 227 voix de retard face à la maire socialiste Martine Aubry en 2020, a remporté la « primaire » écologiste dès le premier tour du scrutin avec 72 % des voix. Âgé de 52 ans, l’ingénieur, spécialiste de l’énergie et du climat, est engagé chez les Verts depuis 1998. Ses concurrents Maroin Al Dandachi et Octave Delepiere ont obtenu 24 % pour le premier et 4% des voix pour le second.

Karima Delli, figure médiatique chez les Ecologistes, n’a pas pris part au vote, estimant qu’il intervient trop tôt. Partisane de l’union, l’ancienne eurodéputée et actuelle conseillère régionale estime qu’à ce stade, il faut parler aux Lillois et aux Lilloises « au‐delà des écuries politiques ».

Pas d’union au premier tour

Ce n’est pas tout à fait la voie ouverte lundi soir. Mais ce n’est pas une surprise car les écologistes ont pour tradition de partir seuls au premier tour. C’est d’ailleurs l’autre confirmation de ce vote interne : 92 % des votants ont choisi d’investir un candidat chargé de « porter une liste ouverte et de …