Jean‐Michel Aulas s’approprie l’ex‐micro‐parti de Gérard Collomb et sa trésorerie

Alors qu'il vient de reporter à la rentrée une probable officialisation de sa candidature pour les municipales 2026 à Lyon, l'ancien patron de l'OL a pris le contrôle du micro-parti de l'ex-baron local décédé en 2023.

Le suspense deviendrait presque comique… Après avoir promis qu’il se déciderait « d’ici la fin du mois de juin » sur sa possible candidature pour les élections municipales à Lyon, Jean‐Michel Aulas vient de reporter sa décision : « Ce sera en septembre, au plus tôt fin août », a‑t‐il déclaré ce jeudi 3 juillet. Explication de l’intéressé : le timing ne serait pas propice à une officialisation. « Attendons déjà de sauver Lyon en 1re division, que la loi PLM soit votée ou pas (…) », a‑t‐il déclaré, en référence à la rétrogradation annoncée de son ancien club l’Olympique lyonnais et à une possible réforme du mode de scrutin à Lyon, qui doit être étudiée par l’Assemblée nationale le 11 juillet.

L’ancien président de l’Olympique lyonnais s’exprimait devant la presse en marge d’une