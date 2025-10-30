Au bord de la faillite il y a deux ans, l’école d’ingénieurs Junia de Lille tente de rassurer… sans tout à fait convaincre

« Cela va mieux financièrement. Mais l’équilibre financier, ce sera dans... longtemps », reconnaît le directeur général de l’établissement auprès du média spécialisé AEF info.

Dès les premières lignes de son rapport repéré par le média spécialisé AEF info, le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur (HCÉRES) pointe « les difficultés financières dues à une stratégie trop ambitieuse et mal maîtrisée ». Une analyse qui confirme celle des articles de Mediacités qui avait exposé en détail la folie des grandeurs de la précédente direction, menée par Jean‐Marc Idoux, qui ambitionnait de placer Junia « dans le top 50 national des écoles d’ingénieur ».