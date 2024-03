Too big to fail. Dans le jargon économique, c’est ainsi que l’on qualifie les institutions “trop grandes pour faire faillite”, celles dont la chute risquerait d’avoir des répercussions néfastes sur une structure toute entière, par ricochet. Établissement phare de l’institut catholique de Lille comptant 5 000 étudiants, l’école d’ingénieurs Junia qui rassemble sous la même bannière ISA spécialisée dans l’agronomie, ISEN dans le numérique et HEI plus généraliste, entre indéniablement dans cette catégorie.

Ainsi, quand au printemps dernier les comptes de l’école d’ingénieurs virent au rouge vif, la Catho arrive naturellement à la rescousse. Et pour sauver Junia, lourdement endettée suite à un programme immobilier trop ambitieux, l’Université catholique décide de mettre à profit une de ses ressources clefs : sa puissance foncière.