Investissements colossaux, hypothèses optimistes : le pari risqué du nouveau terminal de conteneurs du port de Dunkerque

Malgré la décrue du nombre de conteneurs qui transitent par Dunkerque, le directoire de l’infrastructure portuaire persiste dans son idée de doubler sa capacité d’accueil d’ici à 2035. La Cour des comptes alerte sur un projet démesuré qui risque de mettre en tension le modèle économique du port.

Deux millions de conteneurs par an dès 2035 et 1000 mètres de quais supplémentaires destinés à accueillir des navires toujours plus imposants. En lançant dès 2012 le projet d’aménagement “Cap 2020”, le Grand port de Dunkerque vise grand : doubler la capacité de son terminal de conteneurs. Il s’agit, derrière ce projet, de mieux se positionner face aux autres ports stratégiques, comme Rotterdam ou Anvers, où le trafic de conteneurs est environ vingt fois plus important qu’à Dunkerque.

La Cour des comptes s’est attardée en fin d’année 2025 dans un long rapport consacré à l’infrastructure portuaire – établissement public géré par l’Etat – sur ce « pari onéreux », à 303 millions d’euros hors taxe. « L’ampleur et la configuration du plan d’investissement, quel que soit le scénario retenu, met en tension le modèle économique du port », qui se porte pourtant très bien aujourd’hui, alertent d’emblée les magistrats.

Pour mieux comprendre, il faut revenir sur la genèse du projet et les prévisions sur lesquelles il se base. Conforté par différentes études, notamment l’une d’elle menée par le cabinet de conseil Systra en 2022, le Grand port de Dunkerque prédit une explosion du trafic de conteneurs. D’après ces estimations, le terminal existant, appelé terminal des Flandres, dont les travaux d’agrandissement ont augmenté la capacité à un million de conteneurs par an, devait être saturé dès 2025… Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé.

« Le terminal des Flandres n’est pas saturé. (…) Un retournement de tendance s’observe …