Lille et la France se plient en quatre pour décrocher l’Autorité douanière de l’UE

La capitale des Flandres affronte huit autres cités européennes pour accueillir sur son territoire la future Autorité douanière de l’Union européenne. En promettant de nombreux avantages aux agents qui l’occuperont, elle espère faire oublier l’échec de l’implantation de l’Agence européenne des médicaments.

C’est l’effervescence à la Cité des échanges de Marcq‐en‐Baroeul, où sont réunis délégation ministérielle, représentants des pouvoirs locaux et grands patrons, devant une délégation européenne venue spécialement pour l’occasion. Un parterre de plus de 700 personnes assiste à la fin de la campagne de candidature pour l’accueil de la future Autorité douanière de l’Union européenne dès 2026, qui a démarré il y a un an.

Cette nouvelle institution aura pour mission d’unifier l’action des douanes de l’ensemble des Etats membres, à l’heure où la Commission européenne souhaite moderniser ses outils, mieux encadrer le e‑commerce et maîtriser davantage ses frontières pour faire face aux menaces extérieures ou au narcotrafic.

C’est la ville de Lille qui a été « très naturellement » choisie par la France pour porter cette candidature, explique la ministre de l’action et des comptes publics Amélie de Montchalin. Sa position « au carrefour des échanges », au plus près des institutions européennes, des grands ports et de plusieurs grandes capitales est l’un des principaux atouts mis en avant.

A la clé, l’arrivée de 250 agents européens et leurs familles, chiffre qui pourrait être porté à 500 une fois que l’agence sera entrée dans sa pleine capacité. A terme, ils s’occuperont d’une grande plateforme de données appelée « data hub » qui regroupera les onze infrastructures de données du commerce international de l’UE existant actuellement.

8 autres villes concurrentes

Toutes les collectivités se sont mises autour de la table (Etat, Région, Département, Métropole européenne de Lille et la Ville de Lille) pour porter le dossier …