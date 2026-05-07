Les 302 promesses de la majorité écolo‐socialiste de Lille passées au crible du Radar de Mediacités

« Nous voulons faire de Lille un véritable laboratoire d’un monde meilleur, capable de montrer qu’une autre manière de vivre ensemble est possible. » Dans son programme, le maire de Lille, Arnaud Deslandes, réélu en mars 2026 après avoir succédé à Martine Aubry un an auparavant, annonce la couleur de son mandat, qu’il veut placer sous le signe de l’expérimentation. Déclinant le terme laboratoire sous toutes ses formes, il imagine une ville futuriste comprenant de nouvelles façons d’habiter, de manger, de grandir et de vieillir. Coup de com’ ou vrai tournant ?

Ce programme que les socialistes ont voulu « co‐construit » avec les habitants s’étale dans un document d’une soixantaine de pages. Comme en 2020, Mediacités a mené un travail de recension de tous les engagements de la majorité afin de pouvoir suivre en direct l’avancée des réalisations et établir des bilans, à mi‐mandat et au terme de celui‐ci.