« Machine à investir », gratuité des transports, logement : ce qu’il faut retenir du budget 2026 de la MEL

Avec 2,4 milliards d’euros pour 2026, la MEL maintient un budget stable dans un contexte de contraintes accrues imposées par l’Etat. La tarification des transports et la nécessaire accélération en matière de construction de logement ont animé le conseil métropolitain.

La Métropole européenne de Lille (MEL) vient d’adopter, le 12 mai, son budget pour l’année 2026. Avec 2,4 milliards d’euros, c’est un budget « en léger repli » par rapport à 2025 (-0,8%), annonce le vice‐président aux finances Dominique Baert. La faute notamment à la contribution exigeante demandée par l’Etat pour redresser les comptes publics, qui s’établit cette année à 32 millions d’euros.

Pour le président Eric Skyronka, ces 32 millions d’euros ne sont pas « qu’un ligne budgétaire, mais des projets en tension, des marges réduites, des choix plus difficiles ». A ce jour, les capacités financières de la MEL sont loin d’être inquiétantes, puisqu’elle dispose d’une capacité de désendettement de cinq ans, quand le seuil d’alerte est fixé à douze ans.

L’exécutif métropolitain affirme néanmoins rester prudent dans la perspective des années à venir et avoir « fait le choix de la responsabilité et de l’ambition », en concentrant notamment ses efforts sur l’investissement (886 millions d’euros), plutôt que sur le fonctionnement. « C’est par l’investissement que l’on transforme durablement un territoire », a justifié Eric Skyronka. Après tout, la métropole a avant tout été créée pour être « une machine à investir », a souligné Dominique Baert.

« Le mur d’investissements auquel nous faisons face ne doit en aucun cas justifier d’abandonner des politiques essentielles », avait lancé la présidente du groupe écologiste Pauline Ségard lors du débat d’orientation budgétaire, le 28 avril, citant notamment la politique de logement, de la ville et la lutte contre les inégalités.

La gratuité des transports continue de faire débat

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