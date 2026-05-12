L’université Lyon‑2 déroule son plan d’austérité sur fond de menace de mise sous tutelle

Ils se mobilisent contre un plan d’austérité de grande ampleur et des frais d’inscriptions « iniques » pour les étudiants étrangers. Les personnels, syndicats et étudiants de l’université Lumière Lyon‑2 ont poursuivi, ce mardi 12 mai, leur lutte contre un séisme annoncé pour les 27 000 étudiants et étudiantes de l’établissement. Cette mobilisation locale coïncidait avec une journée d’action nationale, à l’appel des principales organisations syndicales, contre l’application des frais d’inscription « différenciés » pour les étudiants non‐européens.

En octobre 2025, après plusieurs versions retoquées par le rectorat, le conseil d’administration a validé un plan de retour à l’équilibre prévoyant près de