L’université Lyon‑2 déroule son plan d’austérité sur fond de menace de mise sous tutelle

L’université lyonnaise a acté, ce mardi 12 mai, la suppression de 28 000 heures de cours à partir de la rentrée 2027. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de rigueur imposé par l’Etat qui a agité la menace d’une mise sous tutelle de l’établissement. Pour augmenter ses recettes, l’université table aussi sur l’explosion des frais d’inscription des étudiants étrangers.

Sur le campus des Berges du Rhône de l'université Lumière Lyon-2. Photo : M.Périsse.

Ils se mobilisent contre un plan d’austérité de grande ampleur et des frais d’inscriptions « iniques » pour les étudiants étrangers. Les personnels, syndicats et étudiants de l’université Lumière Lyon‑2 ont poursuivi, ce mardi 12 mai, leur lutte contre un séisme annoncé pour les 27 000 étudiants et étudiantes de l’établissement. Cette mobilisation locale coïncidait avec une journée d’action nationale, à l’appel des principales organisations syndicales, contre l’application des frais d’inscription « différenciés » pour les étudiants non‐européens.

En octobre 2025, après plusieurs versions retoquées par le rectorat, le conseil d’administration a validé un plan de retour à l’équilibre prévoyant près de

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Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

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Par Mathieu Périsse

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