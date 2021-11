Face au froid, près de 130 enfants à la rue dans la Métropole de Lyon

Les températures baissent, le nombre d’enfants sans domicile augmente. A la date du 22 novembre, le collectif Jamais sans toit, qui rassemble des parents d’élèves, des enseignants et des familles, recensait près de 130 enfants sans solution d’hébergement dans le Grand Lyon, dont 63 pour la seule ville de Lyon.

Selon le collectif, 23 enfants scolarisés sont actuellement hébergés dans des écoles maternelles ou primaires de l’agglomération. Une famille de trois enfants occupe depuis plusieurs semaines un logement de fonction de l’école Philippe Delorme, dans le 8e arrondissement. Depuis le 15 novembre, deux familles sans domicile et leurs quatre enfants dorment dans l’école Michel Servet (4e arrondissement), accompagnés par des voisins et d’autres parents d’élèves, tandis que deux familles et cinq enfants logent depuis lundi dans l’école Alix, dans le 3e arrondissement. Les écoles Gilbert Dru (7e) et Audrey Hepburn (9e) sont également occupées.

La situation est suivie de près par la municipalité de Lyon, qui dénombre actuellement 25 familles, soit 50 enfants, sans toit, comme le rapporte Le Progrès. En octobre dernier, l’adjointe déléguée à la solidarité et à l’inclusion sociale Sandrine Runel a annoncé le lancement prochain d’un plan « Zéro enfant à la rue ». Son ambition : aucun enfant à la rue « d’ici la fin de l’année », a-t-elle précisé. La mairie a lancé la rénovation d’une dizaine de logements dont elle est propriétaire afin de les mettre à disposition de l’Etat ou de la Métropole. Pour l’instant, sept familles ont été mises à l’abri par ce dispositif.