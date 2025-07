Municipales 2026 : ce qui peut faire perdre Grégory Doucet à Lyon

La scène se déroule le 7 juillet 2024. Pour le second tour des élections législatives provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale, toute la gauche lyonnaise s’est donnée rendez‐vous dans un bar de la place Bahadourian, à la Guillotière. Quelques minutes avant l’annonce des résultats, Grégory Doucet prend la pause devant l’écran géant installé en terrasse. Au centre et au premier rang de la foule. Derrière lui se mêlent élus et militants, tendus par un mois de campagne express et une extrême droite aux portes du pouvoir.

En bras de chemise, devant les photographes et les cameramen, le maire écologiste de Lyon affiche lui