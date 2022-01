L’ancien maire communiste de Givors poursuivi pour détournement de fonds publics

Martial Passi n’en a pas fini avec la justice. Selon les informations du Progrès , l’ancien maire de Givors comparaîtra le 24 juin devant le tribunal correctionnel de Lyon pour répondre des accusations de détournement de fonds publics. L’ex-élu est soupçonné de s’être fait rembourser par la municipalité des achats « sans lien avec ses fonctions », précise le quotidien.

Plus précisément, le parquet de Lyon a identifié 8 726 euros de remboursements problématiques, dont a bénéficié Martial Passi entre 2013 et 2016 au titre de ses frais de représentation. Dans une enquête publiée en 2017, Mediacités avait relaté que le conseil municipal de Givors accordait chaque année une enveloppe de frais conséquente (plus de 10 000 euros par an), sans être très regardante sur les justificatifs.

Parfums, vêtements, jouets pour enfants...

La liste des dépenses du maire en 2015, que nous nous étions alors procurée, prenait des airs d’inventaire à la Prévert : institut de beauté, articles de sport, jouet pour enfant, 500 euros de parfum dans l’année, un achat de 105 euros chez Cartier le jour de la Saint-Valentin, 450 euros de courses alimentaires réalisées le jour de l’anniversaire de Martial Passi, ou encore 949 euros de vêtements achetés à La Canadienne quelques jours avant Noël. « Il faut bien que le maire s’habille », nous avait alors répondu le premier édile, qui précisait avoir fait ce dernier achat pendant « une période de soldes ».

Martial Passi bénéficiait par ailleurs d’un forfait de 50 euros par weekend, soit 2400 euros versés sans aucune facture cette année-là, officiellement pour les menues dépenses effectuées auprès des associations, avait-il assuré. Plus étonnant encore, comme Mediacités l’avait révélé, certaines dépenses comme des billets de train ou des nuits d’hôtel étaient parfois remboursées plusieurs fois par les différents organismes dans lesquels siégeait le maire (mairie, Métropole, Association des maires de France). Un cumul qui ne semble pas avoir retenu l’attention des enquêteurs.

> (Re)lire par ailleurs notre enquête Les doubles facturations du maire de Givors

Maire communiste de Givors de 1993 à 2017, Martial Passi avait été contraint au départ après sa condamnation à une peine d’inéligibilité et à six mois de prison avec sursis pour prise illégale d’intérêt, après avoir embauché sa sœur au poste de directrice générale des services de la commune. Une condamnation alourdie et rendue définitive par un arrêt de la cour de cassation en novembre 2021.