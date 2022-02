Les premiers pas inquiétants du nouveau président d’Interpol

Il aura fallu moins de trois mois pour raviver les craintes exprimées lors de l’élection du général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi à la tête d’Interpol. Le 24 janvier dernier, la Serbie a extradé un ressortissant du Bahreïn, présenté comme un militant des droits de l’Homme par plusieurs ONG, en utilisant « une notice rouge », soit une alerte internationale émise par l’agence mondiale de la police criminelle, basée à Lyon.

« Nous craignions cette utilisation abusive des pouvoirs d'Interpol après l'élection d'Al-Raisi à la présidence. Elle marque le début d'une ère sombre régie par une police autoritaire », a réagi Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de l’Institut bahreïnien pour les droits et la démocratie. « Le secrétariat général d'Interpol n'a été informé ni de l'arrestation de cet individu, ni de son extradition », défend, de son côté, un porte-parole de l’institution, contacté par Mediacités.

Malgré les alertes de plusieurs ONG et d'élus, Nasser Al-Raisi a été élu jeudi président d'Interpol, dont le siège est à Lyon https://t.co/SW3GzJxpH3 — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) November 25, 2021

Printemps arabe au Bahreïn

La candidature puis l’élection d’Ahmed Nasser Al-Raisi, haut dignitaire de la police des Émirats arabes unis, suscite depuis plus d’un an les critiques contre Interpol et son fonctionnement opaque, comme l’avait révélé Mediacités dès novembre 2020. Inspecteur général du ministère de l’Intérieur du régime d’Abou Dhabi depuis 2015, le général Al-Raisi est accusé de complicité d'actes de torture. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui au Royaume-Uni, en France et en Turquie. En septembre 2021, le Parlement européen avait demandé aux membres de l’assemblée générale d’Interpol « d’examiner dûment les allégations de violations des droits de l’Homme concernant le général (…) dans la perspective de l’élection à la présidence de l’organisation ». En vain : le représentant des Émirats arabes unies a été élu président de l’agence mondiale, pour quatre ans, en novembre 2021.

Le militant du Bahreïn, Ahmed Jaafar Mohamed Ali, en aura-t-il fait les frais ? « Cette décision inquiétante [l’extradition] est révélatrice de l’influence d’Al-Raisi sur Interpol », confie à Mediacités le député du Rhône (ex-LREM) Hubert Julien-Laferrière, qui s’est mobilisé contre l’élection du général émirati. Parmi les pays du Golfe, les Émirats arabes unis sont de proches alliés du Bahreïn. Ils ont participé à mater les manifestations bahreïniennes du printemps arabe de 2011. Or, selon les ONG qui le défendent, Ahmed Jaafar Mohamed Ali est un opposant au régime, arrêté et torturé dès 2007. Il a témoigné de ces mauvais traitements dans un rapport de l’ONG Human Right Watch.

Lors des manifestations du printemps arabe en 2011 à Manama, capitale du Bahreïn, Ahmed Jaafar Mohamed Ali est gravement blessé. Il est ensuite condamné par contumace à la réclusion à perpétuité lors de deux procès distincts, en 2013 et 2015. Le ministère de l’Intérieur bahreïnien l’accuse d’actes terroristes et d’un meurtre. À la demande du régime, Interpol a émis une notice rouge à son encontre en 2015.

Un « succès obtenu dans le cadre d'une opération conjointe entre les pays membres d’Interpol »

« L’homme était en détention provisoire en Serbie depuis novembre 2021. [Il avait] exprimé son intention de demander l'asile aux autorités compétentes pendant la procédure d'extradition, affirmant qu'il risquait d'être soumis à la torture et à des persécutions politiques s'il était renvoyé dans son pays », souligne le Centre des droits de l'Homme de Belgrade, une ONG serbe qui avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans un courrier daté du 21 janvier, la juridiction internationale avait demandé aux autorité serbes de repousser l’extradition d’Ahmed Jaafar Mohamed Ali après le 25 février, le temps de disposer d’informations complémentaires. Belgrade n’en a tenu aucun compte. Selon l’Institut bahreïnien pour les droits et la démocratie, le militant aurait été transporté par un vol spécial d'une compagnie émirienne. Un « succès obtenu dans le cadre d'une opération conjointe entre les pays membres d’Interpol », s’est félicité le ministère de l’Intérieur du Bahreïn. A Lyon, l’agence de la police tempère cette affirmation auprès de Mediacités : « Le secrétariat général n’a pas participé à une telle opération ni n’en a eu connaissance à aucun moment. »

Lettre à Jean-Yves Le Drian

Reste qu’une notice rouge a bien été utilisée pour arrêter Ahmed Jaafar Mohamed Ali. Ce ne serait pas la première fois qu’une de ces alertes est exploitée de façon abusive pour réprimer un opposant réfugié à l’étranger. La question a été soulevée à plusieurs reprises ces dernières années, par le Congrès américain ou le Parlement européen.

« Cela n’excuse pas cette décision, juge Hubert Julien-Laferrière. Si Interpol devient un outil pour ramener des démocrates dans des pays autoritaires où ils risquent d’être torturés, c’est très grave. » Avec sa collègue Frédérique Dumas (élue des Hauts-de-Seine), impliquée sur la question des droits humains à Bahreïn, le député du Rhône a prévu d’interpeller par courrier le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur le sort des opposants au régime de Bahreïn.

