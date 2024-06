La brièveté de la campagne électorale n’a d’égale que son intensité. Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin, et celle d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains, le paysage politique se disloque et se recompose à vitesse grand V. Difficile pour vous de suivre tous les soubresauts de ce séisme et de ses répliques locales ? Pas de panique ! Pendant les trois (courtes) semaines que durera cette campagne électorale inédite, Mediacités Lyon vous proposera son « carnet de campagne », soit une sélection d’événements commentés et mis en perspective. A toutes fins utiles avant d’aller voter…



🗳️ « Hubert » sur la planète des singes

On a d’abord cru à un canular. Le 13 juin dernier, alors qu’il n’avait pas pris publiquement la parole depuis l’annonce de la dissolution, l’ex-écolo-macrono-socialiste Hubert Julien‐Laferrière annonce qu’il rend son tablier politique : le député de la 2e circonscription du Rhône (les Pentes, la Croix‐Rousse, le 9e arrondissement) ne briguera pas sa succession. Il s’en va… étudier les grands singes, sa « passion secrète », écrit‐il dans un communiqué ! « Symboliques de ce que nous sommes », les chimpanzés, gorilles et orangs‐outangs « incarnent le groupe d’espèces le plus proche de l’être humain », poursuit le parlementaire, qui dit « tourner une page majeure de [s]a vie ».

Avec ou sans primates, le chapitre politique de la vie « d’Hubert », comme l’appelle le microcosme lyonnais, touchait à sa fin. Empêtré dans une affaire d’ingérence étrangère – le parquet national financier cherche à savoir s’il a monnayé (contre plusieurs milliers d’euros) son influence au service du Qatar -, l’ancien maire du …