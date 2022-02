Parrainages des candidats : dans le Rhône, Yannick Jadot cartonne et Eric Zemmour soutenu pour « emmerder » Marine Le Pen

1 - Yannick Jadot : la moisson lyonnaise

Le couperet approche. Les candidats à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril ont jusqu’au 4 mars pour rassembler 500 parrainages et pouvoir participer au scrutin. Un « filtre » parfois difficile à franchir. Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon peinent ces derniers jours à atteindre l’objectif. Chaque mardi et jeudi, le conseil constitutionnel publie la liste des derniers parrainages validés . L’étude des signatures recueillies dans le Rhône et la Métropole de Lyon illustre quelques spécificités locales.

Si le candidat écologiste a officiellement franchi ce mardi la barre fatidique, il le doit en bonne partie aux élus de la Métropole de Lyon. Sur les 565 parrainages collectés par Yannick Jadot, 67 ont été signés par des élus du cru, comme s’en réjouit sur Twitter le co-secrétaire d’EELV-Rhône Nathan Guedj, auteur d’une carte permettant de visualiser la répartition géographique des soutiens.

Avec 565 parrainages Yannick Jadot est officiellement candidat à l'élection présidentielle !

Bravo aux 67 marraines et parrains du Rhône ! pic.twitter.com/5NcllIBpsl — Nathan Guedj 🌻 (@NathanGuedj_) February 22, 2022

Cette surreprésentation ne doit rien au hasard. Depuis leurs victoires aux élections municipale et métropolitaine en 2020, les écologistes disposent d’une réserve conséquente de « parrains » et de « marraines » entre Rhône et Saône : le maire de Lyon Grégory Doucet bien sûr, mais aussi sept maires d’arrondissement sur neuf, et surtout une armée de conseillers métropolitains au Grand Lyon, élus qui peuvent eux aussi parrainer des candidats au même titre que les conseillers départementaux.

Sur les 150 conseillers de la Métropole de Lyon, 91 avaient parrainé un ou une candidate à la date du 22 février. Parmi eux, 49 élus ont apporté leur signature à Yannick Jadot. Une manne considérable et unique en France, le Grand Lyon étant la seule collectivité à bénéficier de ce statut particulier mis sur pied par Gérard Collomb… et devenue une aubaine pour les Verts.

2 - Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon : logiques partisanes

Toujours au Grand Lyon, le reste des parrainages reflète assez bien les rapports de force politiques internes : 11 pour Valérie Pécresse, 9 pour Emmanuel Macron, 8 pour Anne Hidalgo, 6 pour Jean-Luc Mélenchon et autant pour Fabien Roussel… Peu d'élus se risquent à sortir des sentiers battus, à l'exception de Renaud Payre, éphémère leader de la « Gauche unie » aux dernières élections, qui a signé pour Christiane Taubira. Le vice-président du Grand Lyon chargé du Logement était déjà aux côtés de sa championne lors de sa déclaration de candidature à la Croix-Rousse en janvier dernier. Une fidélité nullement entamée par les sondages en berne de l'ancienne garde des sceaux.

Sans surprise, les maires des principales villes ont opté pour le candidat de leur parti, à l’image des élus de la « ceinture bleue », ces communes de banlieue passées à droite ces dernières années : les maires Les Républicains Gilles Gascon (Saint-Priest), Jérémie Bréaud (Bron), Alexandre Vincendet (Rillieux-la-Pape) se rangent derrière Valérie Pécresse. Pas rancunière, malgré son échec pour devenir première secrétaire du Parti socialiste, Hélène Geoffroy (Vaulx-en-Velin) a parrainé Anne Hidalgo, tout comme Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne, par ailleurs allié avec les écologistes dans sa municipalité et au Grand Lyon.

3 - Eric Zemmour : pour une raison ou une autre

Signe d’une faible implantation locale, Eric Zemmour ne rassemble pour l’heure que six signatures dans l’ensemble du Rhône et du Grand Lyon. A commencer par celle de Christophe Boudot, conseiller régional élu sur les listes du Rassemblement national en 2021, longtemps patron du groupe à la Région avant de tomber en disgrâce au sein du parti de Marine Le Pen. Ce pilier de l’extrême-droite locale a non seulement apporté sa signature à Eric Zemmour, mais il a aussi rejoint son parti Reconquête. Un cadeau de mariage en quelque sorte.

L’ancien chroniqueur télé peut aussi compter sur le soutien de trois maires du Beaujolais (Jullié, Saint-Etienne-la-Varenne, Taponas), une terre où le RN réalise de bons scores depuis plusieurs élections. Plus inattendu, deux conseillers métropolitains membres du groupe « Rassemblement de la droite et du centre » (principalement des élus LR) au Grand Lyon, ont également parrainé Éric Zemmour... pour des raisons diverses.

Par conviction pour Christophe Girard, également conseiller municipal d’opposition à Vénissieux : il a expliqué au Progrès être « depuis très longtemps en grande adéquation avec les réflexions d’Éric Zemmour ». Par stratégie, assure de son côté Lucien Barge, l’inénarrable maire de Jonage [lire nos enquêtes ici, ici et là] : il a assuré sans rire, toujours dans Le Progrès, soutenir Valérie Pécresse mais avoir parrainé Eric Zemmour pour « emmerder » Marine Le Pen et faire en sorte que les deux candidats d’extrême-droite puisse « s’entretuer ». « Il plane vraiment un bon esprit dans cette campagne », a tweeté, la conseillère régionale Isabelle Surply (ex-RN, mais qui a parrainé Marine Le Pen). Reste à savoir si le coup de billard à trois bandes de l'édile de Jonage sera du goût de Philippe Cochet, le patron du groupe de droite au Grand Lyon...

"Le maire de Jonage parraine #Zemmour pour emmerder #MarineLePen"

Il plane vraiment un bon esprit, dans cette campagne des #Presidentielle2022...https://t.co/zSPL5Ulsc2 — Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) February 16, 2022

4 - Emmanuel Macron : razzia parmi les députés

Les « Marcheurs » avaient presque tout raflé lors des législatives de 2017. Cinq ans plus tard, leur fidélité au président de la République demeure. Sur les 14 députés que compte le Rhône, 11 ont parrainé Emmanuel Macron. Une douzième députée LREM, Blandine Brocard, n’a pour l’heure parrainé personne. Seule défection : celle d’Hubert Julien-Laferrière, passé entre temps avec armes et bagages dans le camp des écologistes et de Yannick Jadot. Le candidat a d'ailleurs fait de l'ancien maire du 9e arrondissement, un de ses sept porte-parole.

Parmi les députés, il n’y a bien que l’indéboulonnable Bernard Perrut, ancien maire de Villefranche-sur-Saône et à l'Assemblée nationale depuis 1997, pour apporter son soutien à Valérie Pécresse. Enfin, sur les sept sénateurs du Rhône, quatre ont parrainé un candidat, dont le petit nouveau de la bande, Thomas Dossus (EELV), élu au palais du Luxembourg en 2020. En revanche, le LR Etienne Blanc, malgré ses déclarations complaisantes à l'égard d'Eric Zemmour, n'a pour le moment signé pour personne.