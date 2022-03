GL Events renoue avec les bénéfices, quoi qu’il en coûte pour les contribuables

L’an dernier, Olivier Ginon devait faire face au premier déficit de son histoire. Fortement ébranlé par la pandémie de coronavirus, le patron lyonnais du géant mondial de l’événementiel GL Events avait vu son chiffre d’affaires dégringoler de près de 60 % en 2020. Il se montrait toutefois rassurant en direction de ses investisseurs : la trésorerie était solide et son groupe s'en remettrait. Un an plus tard, c'est chose faite : GL Events vient d’annoncer un résultat bénéficiaire de 24 millions d'euros pour l'année 2021. Quant à sa trésorerie, elle a à peine bougé : 356 millions d'euros à la fin de 2021 contre 399 millions d'euros à la fin de 2019.

Pour expliquer ce petit miracle, Olivier Ginon peut dire merci... aux contribuables français. Sur l'année 2020, GL Events estimait à 72 millions d'euros les économies effectuées grâce « au dispositif de chômage partiel et à l'annulation de cotisations sociales ». S'y ajoutaient 22 millions d'euros d'économies grâce aux exonérations de loyers négociées avec les collectivités territoriales sur les équipements que le groupe exploite (parcs des expositions, centres des congrès). À Lyon, Mediacités avait révélé la ristourne de près de 800 000 euros que la Métropole lui avait accordée sur la redevance 2020 du Centre des congrès.

La distribution d'argent public s'est poursuivie en 2021 : 45 millions d’euros d’aides de l’État ont été attribuées à GL Events au titre de ses activités (« aides spécifiques ») et le groupe a eu de nouveau recours au chômage partiel, pour 20 millions d’euros. Facture finale pour le contribuable : 159 millions d'euros, sans compter les aides des collectivités votées en 2021, sur lesquelles le groupe n'a pas communiqué. Sollicité, GL Events répond à Mediacités que « ces aides sont à mettre en perspective avec le manque à gagner sur deux ans pour le groupe qui se chiffre à 236 millions d’euros sur l’Ebitda [le bénéfice avant impôts, intérêts, amortissement et dépréciation]. »

Licenciements dans plusieurs filiales

Ce n'est pas tout. Si le groupe se porte aussi bien après deux années de crise, c'est aussi parce qu'il a su faire des économies, notamment sur les charges de personnel, malgré le recours au chômage partiel payé par l’État. L’an dernier, la CFDT s'était alarmée des suppressions de postes en cours dans diverses sociétés de GL Events.

Depuis, le géant de l’événementiel a verrouillé les informations sur le sujet et nous n'avons pas réussi à obtenir un décompte exhaustif. Mais des licenciements concernent plusieurs filiales en France : à Reims, il y a un peu plus d’un an, la CFDT dénoncait le départ de huit salariés (alors que la Ville a versé 1,5 million d'euros de subventions exceptionnelles au délégataire de son centre des congrès en 2020) ; à Lyon, au moins 10 salariés ont quitté le Centre des congrès ; tandis qu’à Saint-Etienne, le maire Gaël Perdriau (LR) a évoqué trois départs, lors d'un conseil municipal en mars 2021. Cela n’a pas empêché sa Ville et la métropole de Saint-Etienne, qu’il préside, d'exonérer la filiale locale de GL Events de loyers sur ses équipements, soit 272 500 euros. « Sans contreparties ! », déplore le socialiste Pierrick Courbon, chef de file de l'opposition stéphanoise.

En conseil municipal, il s'était étonné de ce coup de pouce : « Cette ristourne consentie maintenant est pour nous un véritable scandale, sachant que GL Events dispose encore d'une trésorerie solide au dire même de ses dirigeants, qu'en 2019, avant la crise, le groupe a versé d'importants dividendes à ses actionnaires et que, dans le même temps, les suppressions d'emplois s'accumulent partout sur le territoire. » « Les bâtiments ayant été fermés au public, il était logique que l'exploitant n'en paye pas les frais de location », a défendu Gaël Perdriau.

Le rétablissement financier fulgurant de GL Events donne aujourd’hui un autre relief aux réticences exprimées par Pierrick Courbon. Surtout que le groupe se montre optimiste : dans un communiqué, il anticipe « une poursuite du rebond de l’activité » en 2022.

