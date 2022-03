Harcèlement sexuel : le conseil d’État annule la relaxe d’un professeur de Lyon-2

Prière de reconsidérer votre décision. Ce lundi 14 mars, le conseil d’État a annulé la relaxe accordée par la section disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) à un ancien professeur de Lyon-2 accusé de harcèlement sexuel. Le Cneser devra donc rouvrir le dossier et rejuger une affaire qui a débuté en 2017. Ce nouveau rebondissement confirme par ailleurs la contre-enquête de Mediacités , publiée en septembre dernier, sur le sujet.

Un rappel des faits s’impose. En avril 2018, l’université Lyon-2 suspend pendant un an un de ses professeurs, un ponte de linguistique arabe, pour sanctionner « un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l’encontre de sa doctorante au moyen de propos et de gestes déplacés durant le mois de mars 2017 ». Quelques mois auparavant, l’étudiante concernée avait tiré la sonnette d’alarme en interne. L’affaire, à l’époque, fait du bruit : alors que la parole commence à se libérer sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur, l’université lyonnaise veut en faire un cas d’école et médiatise sa sanction.

Mais le professeur n’en reste pas là et décide de faire appel. Il obtient (momentanément) gain de cause : en septembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche annule la décision de Lyon-2. Problème : comme Mediacités l’a révélé, l’instance s’est prononcée sur la base d’éléments faux et sans rapport avec le dossier, ou sujets à caution. Pour décrédibiliser les propos de la doctorante, le Cneser avait ainsi relevé qu’elle avait « envoyé un courriel [au professeur] lui présentant ses excuses pour son attitude liée à son état de souffrance et de fragilité psychologique à cette époque ». Or, ce mail avait été écrit quelques années auparavant par une autre étudiante.

Grossière méprise

Saisi en cassation par l’université Lyon-2, le conseil d’État motive l’annulation de la relaxe par cette grossière méprise. Il pointe sans détour que le courriel n’émane pas de la victime présumée : « En l'attribuant à cette dernière, le Cneser a dénaturé des pièces du dossier. » « En déduisant de différentes circonstances, au nombre desquelles figurait celle-ci, que [le professeur] n'avait pas commis les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, [le Cneser] a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis », complète la haute juridiction.

Comment la plus haute instance disciplinaire de l'Enseignement supérieur (@sup_recherche) a-t-elle pu innocenter un professeur de Lyon-2 accusé de harcèlement sur la base de faux éléments ? Enquête édifiante de @MediacitesLyon. https://t.co/ggyzSNLJ3X — Mediacités (@Mediacites) September 15, 2021

« Cet arrêt renforce notre volonté de traiter systématiquement les signalements de harcèlement avec le plus de sérieux possible », réagit-on du côté de l’université Lyon-2, qui exprime auprès de Mediacités « sa satisfaction » de voir le raisonnement du Cneser invalidé. « Après presque quatre ans d’attente, la justice française s’est prononcée. Cette décision me soulage », commente aussi la doctorante, qui a aujourd’hui entamé une carrière de traductrice et d’interprète en parallèle de son travail de recherche. Elle en tire un enseignement pour encourager les étudiants ou étudiantes victimes à signaler des faits de harcèlement : « Le parcours est long mais vous ne le regretterez pas. »

Quant au professeur renvoyé devant le conseil disciplinaire de ses pairs, qui estime toujours être victime de « contrevérités et d'affirmations fallacieuses », il reste sur sa ligne. Selon lui, le jugement du conseil d’État porte sur la forme et non sur le fond. « Le Cneser réexaminera cette affaire en toute sérénité et avec le même sérieux que précédemment », explique celui qui désormais enseigne ponctuellement à l’étranger.

Reste que le sérieux du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a bien été remis en question dans cette affaire. Ce n’est pas la première fois que le Cneser est montré du doigt comme nous l’avions écrit dans notre précédent article. Son fonctionnement et sa rigueur sont régulièrement critiqués alors même que les modifications prévues par l'un des articles de la loi de Transformation de la fonction publique de 2019, qui prévoyait de confier la présidence de l’instance à un magistrat (plutôt qu’à un universitaire) et d’instaurer la parité, ne sont toujours pas entrées en vigueur.

