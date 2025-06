A Lyon, Forum réfugiés condamnée en appel pour « harcèlement moral »

Après six ans de bataille judiciaire, Forum réfugiés a été condamnée, le 19 février dernier, par la cour d’appel de Lyon pour des faits de « harcèlement moral » sur une ancienne salariée ayant occupé, entre 2016 et 2017, le poste d’adjointe de l’ancien directeur de l’association Jean‐François Ploquin. Dans son arrêt, le tribunal confirme le premier jugement de 2021 condamnant Forum réfugiés, pilier de l’accueil des demandeurs d’asile dans la région lyonnaise, à lui verser 15 000 euros au titre des dommages et intérêts. L’association doit en plus s’acquitter de plus de 23 000 euros au titre du travail dissimulé et 6 566 euros pour les heures supplémentaires non rémunérées.

Les juges, dont la décision repose sur plusieurs témoignages d’anciens employés, ont constaté de la part de Jean‐François Ploquin « un comportement inadapté se manifestant par un management culpabilisant en ce qu’il s’appuie sur l’engagement de la salariée, qui se voit reprocher d’avoir pris des congés, pourtant validés par sa supérieure hiérarchique, et en nourrit une culpabilité », peut‐on lire dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon consulté par Mediacités.