Aéroport Lyon Saint-Exupéry : malgré des résultats en déficit, Vinci verse des millions d’euros de dividendes à ses actionnaires

« Redécollage à tous les étages », titrait Le Progrès, jeudi 31 mars dernier, pour vanter la reprise économique de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry et la politique de son exploitant Aéroports de Lyon (ADL), contrôlé par Vinci Airports (développement du fret ou de l’hydrogène, rénovation du terminal 2…). « On sort de deux années difficiles », se félicite Tanguy Bertolus, président du directoire, auprès de nos confrères. D’après les chiffres de la filiale du groupe de BTP, le trafic pourrait atteindre 7 à 9 millions de voyageurs en 2022. Ces perspectives restent en-deçà du rythme de l’avant-Covid (11,7 millions de voyageurs en 2019) mais témoignent d’une relance de l’activité « en train de s’accélérer ».

« Redécollage » aussi pour les actionnaires. D’après les informations de Mediacités, le conseil de surveillance d’ADL, réuni ce vendredi 1er avril, a voté le versement de 22 millions d’euros de dividendes sur l'exercice 2021, comme le proposait le comité d'audit du 24 mars dernier [voir ci-dessous l’extrait du procès-verbal]. La Métropole de Lyon, qui siège à ce conseil, s’est abstenue, nous a confirmé Émeline Baume (EELV), vice-présidente chargée de l'Économie, sans plus de précision.

Détail qui n’en est pas un : l’an dernier, l’exploitant, encore pénalisé par la crise sanitaire, a enregistré un résultat déficitaire d’1,4 million d’euros. Autrement dit, l’entreprise distribuera des dividendes en puisant dans sa trésorerie, quand bien même Tanguy Bertolus loue « la robustesse » de celle-ci, à 74,7 millions d’euros.

« La société n’avait pas versé de dividendes ni en 2021, ni en 2020, malgré de très bons résultats en 2019, afin de protéger la trésorerie d’Aéroports de Lyon dans un contexte de crise sanitaire et d’incertitudes, défend auprès de Mediacités le service communication d’ADL. Cette trésorerie étant aujourd’hui reconstituée et l’aéroport s’inscrivant dans un contexte de reprise de l’activité, il est apparu au conseil [de surveillance] que le versement de dividendes pouvait reprendre. » Pas sûr que l'explication contente les salariés et les contribuables, largement sollicités depuis deux ans…

8 millions d’euros de chômage partiel

De fait, la décision de vendredi dernier interpelle aussi parce qu’ADL a bénéficié, pendant l’exercice 2021, du chômage partiel payé par l’État. Toujours d'après le procès-verbal du comité d'audit, les salariés ont chômé 40 % du temps, en moyenne, payés à 84 % de leur salaire net. Au total, l’exploitant a touché près de 8 millions d'euros d’argent public au titre de ce dispositif, depuis l’apparition du coronavirus en 2020. Ce n’est pas tout : comme nous l'avions décrypté le mois dernier, l'entreprise discute aussi avec l’État pour obtenir une compensation des pertes subies en 2020.

Lors du précédent conseil de surveillance (en décembre 2021), les représentants du personnel rappelaient que les effectifs d’ADL avaient fondu de près d’un tiers depuis 2020. Ils réclamaient à la direction des « tours de services plus stables afin de respecter l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle » et de « valoriser les efforts des salariés pour faire face à la crise ». « Concernant les augmentations et le pouvoir d’achat, Vinci Airports et la direction sont conscients de ce sujet [..], cependant la situation économique de l’entreprise incite à la prudence », leur rétorquait alors Tanguy Bertolus.

In fine, en parallèle du vote sur les dividendes, l’exploitant a décidé du versement, à la fin du mois d’avril, d’une prime d’intéressement d’environ 1 300 euros à « tous les collaborateurs ». « Ce montant pourra être abondé à hauteur d'environ 1 800 euros par le biais du Plan d’épargne d’entreprise du groupe Vinci, soit un total de plus de 3 000 euros par salarié », ajoute le service communication d’ADL. Contactés, les syndicats représentés au sein de l'entreprise (CFDT, Unsa et CFE-CGE) n'ont pas répondu à nos sollicitations.

