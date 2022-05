Enfants sans toit, écoles en kit, laverie solidaire et « la reine du Saint-Marcellin » au menu du conseil municipal de Lyon

Ce jeudi 19 mai, les élus de la ville de Lyon se retrouveront pour un nouveau conseil municipal. Y sera-t-il question de rugby ? Lundi dernier, Le Progrès est revenu sur la décision de la Ligue nationale de rugby de ne pas retenir la candidature de Lyon pour l’organisation de demi-finales du Top 14. D’après le quotidien, la raison tient au refus de la mairie de laisser un partenaire des organisateurs exposer des autos SUV sur Bellecour.

Ni une, ni deux, et malgré l’invocation du classement à l’Unesco de l’emblématique place par la première adjointe Audrey Hénocque, l’info a suscité le buzz sur les réseaux sociaux et l’ironie des opposants des écologistes. « L’idéologie au détriment du rayonnement, de l’attractivité, du développement et des emplois qui vont avec », a cinglé, sur Twitter, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et chef de file de la droite lyonnaise. Nul doute . . .