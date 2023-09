La répression des fraudes enquêtait depuis 2020 sur des pratiques potentiellement illicites de l'embouteilleur auvergnat, filiale du groupe Alma.

La prestigieuse « eau des rois », mouillée par la justice. Près d’un an après les révélations de Mediacités sur les soupçons de fraudes visant le groupe Alma et les sites d’embouteillage de Saint‐Yorre et Châteldon, le parquet de Cusset (Allier) a ouvert une enquête, selon les informations de nos confrères de La Montagne.

Cet été, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Cusset (Allier) pour des faits de « tromperie » visant le groupe Alma, troisième embouteilleur français, et ses eaux auvergnates St‐Yorre, Châteldon et Vichy Célestins, a confirmé le procureur Éric Neveu, à Mediacités.

Comme nous le révélions en novembre 2022, l’antenne lyonnaise de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquêtait depuis 2020 sur les eaux Châteldon, St‐Yorre et Vichy Célestins. La DGCCRF a finalement signalé des faits de tromperie au parquet de Cusset, le 7 juillet dernier. « Un volumineux et rigoureux dossier d’enquête », précise le procureur.

Ajout de gaz carbonique et de sulfate de fer

Les inspecteurs des fraudes se sont intéressés notamment à l’adjonction de gaz carbonique dans l’eau de Ch …