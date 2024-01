Soutenu par le Medef et la CPME, le président sortant du Conseil économique, social et environnemental régional a été reconduit ce 11 janvier. La veille, six fédérations de l’union régionale des œuvres laïques, dont il est le secrétaire général, avait appelé à voter contre lui.

Six ans de plus. Ce jeudi 11 janvier, Antoine Quadrini a été réélu à la présidence du Conseil économique, social et environnemental d’Auvergne-Rhône-Alpes (Ceser). Comme prévu. Le secrétaire général de l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques (Urfol) était soutenu par les organisations patronales représentées au sein du collège 1 et deux syndicats : Force ouvrière (FO) et la CFE‐CGC. Celui qui fêtera ses 68 ans dans quelques jours a recueilli 110 voix sur les 181 suffrages exprimés, alors que l’assemblée du Ceser compte 190 conseillers. Une victoire sans bavure mais pas tout à fait un plébiscite… Une partie des voix du collège 3, où siègent les associations et dont était issu Antoine Quadrini lors du précédent mandat, Nous vous offrons l’accès à cet article Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

