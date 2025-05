En Haute‐Loire, l’intense et discutable chasse aux adhésions LR pour Laurent Wauquiez

Qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez sera élu président du parti Les Républicains (LR) ? Le scrutin se jouera ces samedi 17 et dimanche 18 mai. Mais la question qui s’impose est peut‐être à reformuler : qui du ministre de l’Intérieur ou du patron des députés LR a engrangé le plus de nouvelles adhésions avant le 17 avril dernier, date limite pour pouvoir participer au vote ? De fait, les deux candidat se sont livrés à une intense bataille de cartes (du parti) : le nombre d’adhérents et adhérentes aux Républicains est passé de 43 000 à… plus de 121 000 !

Cette compétition dans la compétition s’est singulièrement déroulée dans leurs fiefs respectifs. C’est le cas pour le vendéen Bruno Retailleau, ancien président de la région Pays‐de‐la‐Loire, comme l’a documenté Ouest‐France. C’est le cas aussi en Haute‐Loire, terre électorale de l’ex-patron du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des moyens qui, a minima, pose question, comme Mediacités l’a découvert.