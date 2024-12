Région Auvergne‐Rhône‐Alpes : les vraies raisons de la démission de Thierry Kovacs

Le maire de Vienne a annoncé quitter l’exécutif de Fabrice Pannekoucke pour se consacrer à sa ville et à son agglomération. Mais sa sortie intervient notamment après une sévère coupe budgétaire dans la délégation à l’environnement dont il avait jusqu’à présent la charge.

Il n’a plus envie de positiver. Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux et relayé par Le Dauphiné libéré, Thierry Kovacs a annoncé, le 5 décembre dernier, qu’il renonçait à son mandat de vice‐président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes chargé de « l’environnement et de l’écologie positive ».

Le maire de Vienne et président de Vienne Condrieu agglomération explique son geste par