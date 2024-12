Condamné pour l’emploi fictif de son épouse, le maire de Caluire‐et‐Cuire doit quitter ses mandats

Ancien député du Rhône, Philippe Cochet a été reconnu coupable de détournement de fonds publics pour avoir rémunéré pendant quinze ans son épouse comme assistante parlementaire, sans que la réalité de son travail soit démontrée.

Il va devoir abandonner ses mandats séance tenante. Philippe Cochet, maire (Les Républicains) de Caluire‐et‐Cuire et président du principal groupe d’opposition au conseil de la métropole de Lyon, a été condamné mercredi 11 décembre par le tribunal judiciaire de Paris à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable, et à cinq ans d’inéligibilité. Cette peine est assortie d’une exécution provisoire, c’est-à-dire qu’elle s’applique immédiatement même si l’élu local fait appel de ce jugement [ce qui n’est pas le cas pour les parlementaires, comme nous l’expliquions dans cet autre article]. La sentence est plus lourde que celle requise fin août par le parquet, qui n’avait demandé que du sursis.

Ancien député du Rhône de 2002 à 2017, Philippe Cochet a été reconnu coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait bénéficier son épouse d’un emploi de complaisance. Pendant quinze ans, Laëtitia Cochet a été rémunérée comme assistante parlementaire de son mari, sans disposer de bureau ni apparaître sur le trombinoscope des collaborateurs du député.

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2020/01/07/les-tres-genereuses-primes-que-le-depute-du-rhone-philippe-cochet-versait-a-son-epouse/

Plus de 700 000 euros à rembourser à l’Assemblée nationale

Face aux enquêteurs du Parquet national financier, saisis du dossier dans le …