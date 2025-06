Affaire Moudenc : Anticor porte plainte contre le maire de Toulouse

Sur la base des révélations de Mediacités de ce 16 juin, l’association de lutte contre la corruption Anticor annonce qu’elle porte plainte contre Jean‐Luc Moudenc pour détournement de fonds publics et financement illicite de campagne dans le cadre de l’élection municipale de 2020 du maire de Toulouse.

Pour rappel, près de 200 documents (courriels, discours, argumentaires, etc.) analysés par Mediacités lèvent le voile sur les coulisses de la campagne de 2020 de Jean‐Luc Moudenc. Sous la houlette du directeur de cabinet du maire de Toulouse, Arnaud Mounier, et de son adjointe Sabine Villeneuve, une douzaine de salariés municipaux auraient œuvré à la campagne du maire, en semaine et pendant des horaires de bureau. Cette mobilisation pourrait causer de sérieux soucis à celui qui briguera un troisième mandat l’an prochain.

En pleine journée dans un salon du Capitole ou à Toulouse Métropole, Arnaud Mounier aurait même organisé et assisté à des réunions avec des élus colistiers afin de préparer des rendez‐vous électoraux du candidat Moudenc.

Une plainte adressée au procureur de Toulouse

En plus de participer à ces réunions, les collaborateurs du maire ont, selon les documents en notre possession, concocté le programme du candidat, répondu à des courriers qui lui étaient adressés, organisé des rencontres avec le patronat, écrit des discours, des argumentaires, des contre‐argumentaires et des éléments de langage en tout genre. Le tout en utilisant des pseudonymes.

Selon Anticor, cette affectation massive d’employés de la mairie permettrait « de caractériser le détournement des rémunérations de ces derniers ». Dans sa plainte adressée au procureur de la République, à Toulouse, qu’Anticor affirme avoir …