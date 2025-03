A la métropole de Lyon, un élu écologiste privé de parole par son groupe

Richard Marion a été discrètement suspendu de son groupe pour six mois. Également élu d’opposition à Vaulx-en-Velin, il multiplie les attaques contre la maire socialiste Hélène Geoffroy, pourtant membre de la même majorité à la Métropole.

Vous me copierez cent fois « je ne dois pas taper sur mes camarades ». Conseiller métropolitain de la majorité, Richard Marion a été suspendu pour une durée de six mois de son groupe Les Ecologistes à cause de ses prises de positions trop éloignées de la ligne politique locale. La punition, décidée le 10 février lors d’un vote interne, devait rester « strictement confidentielle », mais a été révélée par Le Progrès.

Concrètement, l’élu continuera à siéger lors des séances publiques et des commissions permanentes du Grand Lyon, mais ne pourra pas prendre la parole, sous peine d’exclusion du groupe. Il ne doit pas non plus s’exprimer publiquement sur des sujets métropolitains. Il n’est plus convié aux réunions de groupe et a été retiré des boucles de discussion des écologistes. Bref, il doit faire vœu de silence, pour expier ses fautes sans doute.

Non‐respect de la ligne politique

« Il s’agit d’une suspension de quelques mois, décision du Bureau à l’unanimité, validée par le groupe », a indiqué au Figaro Benjamin Badouard, l’un des coprésidents du groupe écologiste à la métropole de Lyon. « Comme dans tout groupe, les discussions existent, nous travaillons de façon collective pour prendre les décisions et il y a un engagement moral à respecter celles‐ci ». Sollicité, Richard Marion n’a pas répondu à Mediacités.

Cette …