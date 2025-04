Notes de frais de Laurent Wauquiez : au tour d’Anticor de saisir la justice

Dans un recours introduit auprès du tribunal administratif de Lyon, que Mediacités a consulté, l’association de lutte contre la corruption demande à la région Auvergne-Rhône-Alpes de se montrer transparente sur les dépenses de ses élus. Des démarches qui font écho à celles entreprises par notre journal.

Une procédure peut en cacher une autre. Les lectrices et lecteurs de Mediacités le savent : depuis septembre 2021, notre journal réclame à la région Auvergne‐Rhône‐Alpes qu’elle se montre transparente sur les frais de restauration, de déplacements et autres dépenses de représentation de ses élus. Et notamment du plus illustre d’entre eux : Laurent Wauquiez.

Face à l’opiniâtreté de la collectivité à refuser de nous communiquer – comme la loi l’exige pourtant – ces notes de frais, nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat, qui tranchera définitivement la question. En mai 2024, lors de l’étape précédente de ce feuilleton, le tribunal administratif de Lyon nous avait donné gain de cause et enjoint la Région à nous transmettre les documents administratifs réclamés. En vain donc [pour vous plonger dans les divers épisodes, rendez‐vous sur cet article].

https://www.mediacites.fr/la-fabrique/lyon/2025/03/11/notes-de-frais-de-laurent-wauquiez-les-lectrices-et-lecteurs-de-mediacites-au-rendez-vous/

Et l’autre procédure alors ? Elle est initiée par Anticor. Alors que