Incendie dans un centre de déchets de l’Est lyonnais : l’exploitant avait déjà été mis en garde par la préfecture

Comme l'a repéré Mediacités, la préfecture a infligé une amende pour « négligence répétée » au groupe DBS, qui collecte et traite des déchets pour le compte d’industriels et de collectivités locales à Colombier-Saugnieu. En mai dernier, un spectaculaire incendie s'était déclaré sur l'un des sites de l'entreprise, qui conteste cette sanction devant le tribunal administratif.

Le nuage était visible à des kilomètres à la ronde. Le 24 mai dernier, un épais panache de fumée noire s’échappait du centre de collecte et de recyclage de déchets du groupe DBS (Dépôt bennes services), situé à proximité immédiate de l’aéroport Lyon Saint‐Exupéry et de l’autoroute A432, sur la commune de Colombier‐Saugnieu. A l’époque, environ 80 pompiers avaient mis près de six heures pour venir à bout des flammes qui s’étaient emparées des centaines de mètres cubes de matériaux stockés sur ce site à ciel ouvert. S’il n’a pas fait de victimes, ni de dégâts majeurs, le sinistre a manifestement agacé la préfecture du Rhône : celle‐ci a décidé quelques mois plus tard de sanctionner l’entreprise.

Dans un arrêté pris à la fin du mois de juillet, repéré par Mediacités, les