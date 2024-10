La Métropole européenne de Lille (MEL) est à la traîne dans le retraitement des déchets et cela a failli lui coûter cher. Soit une cinquantaine de millions d’euros sur cinq ans, selon les informations de Mediacités. C’est le montant qu’elle aurait perdu si l’éco-organisme Citeo avait arrêté de lui acheter ses déchets recyclés en raison de leur mauvaise qualité, comme il l’a sérieusement envisagé. « Nous avons alerté la MEL sur les risques d’être pénalisée en cas de non‐respect des lois AGEC et LTEVC visant la mise en place de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023 », confirment les services régionaux de la structure.

Toujours selon nos informations, il a fallu une intervention du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour que la MEL échappe à la sanction. Depuis, les élus semblent mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard et appliquer enfin le nouveau schéma directeur de gestion des déchets voté en 2020 pour la décennie en cours.

Fin du verre dans les poubelles : ça coince

L’une des principales difficultés réside dans l’archaïsme du système de collecte. La métropole lilloise est en effet la seule communauté de communes de France à mélanger dans un même bac le plastique, le carton et le verre. C’est du moins encore le cas dans la majorité des 97 villes qui la composent, les autres ayant seulement changé de système depuis cette année.

Ce mode de collecte a été décidé par Pierre Mauroy dans les années 1990 pour simplifier la vie des habitants. Or cela nuit à la qualité du verre et du plastique qui subissent un tri a posteriori. De plus, cela coûte bien plus cher à la collectivité. Même la MEL le reconnaît. « Le schéma atypique de collecte du verre entraîne un vieillissement accéléré des lignes de tri et des coûts de maintenance plus importants », note l’agglo dans son schéma directeur de 2020.

« Le ramassage et le tri du plastique coûte de 270 à 350 euros la tonne à la MEL, contre 150 à 250 euros en moyenne dans les autres agglomérations »

Le ramassage et le tri du plastique coûte ainsi de 270 à 350 euros par tonne à la MEL, contre une moyenne de 150 euros à 250 euros pour les autres agglomérations, comme le Grand Lyon ou même Aix‐Marseille, pourtant elles‐aussi réputées à la traîne en matière de gestion des déchets.

Pour se mettre à niveau, la MEL a décidé en 2021 d’installer 2 500 points d’apports volontaires (PAV) sur le territoire pour collecter le verre. Selon Bertrand Bohain, membre du Cercle national du recyclage (CNR), qui travaille avec la collectivité depuis 20 ans, ses options étaient limitées. « Elle ne pouvait pas collecter en porte‐à‐porte parce que cela coûte trop cher et que les habitations ne permettent pas toutes d’accueillir une nouvelle poubelle dédiée », explique‐t‐il.

Manque total de cohérence

Ce changement dans le mode de ramassage du verre reste toutefois bien compliqué. En cause : un système de collecte complètement différent d’une ville à l’autre… et parfois même d’un quartier à l’autre. La plupart des communes proposent en effet trois bacs avec un couvercle de couleur différente : un marron foncé pour les ordures ménagères ; un jaune (ou bleu) pour les déchets recyclables (plastiques, boîtes de conserve, cartons) ; et un vert pour les biodéchets. Sauf que certaines communes ont seulement deux bacs et que l’on trouve des cas avec une seule poubelle.

À Lambersart, les habitants disposent ainsi d’une poubelle compartimentée (les ordures ménagères devant être mises dans une partie, les biodéchets dans l’autre) et d’un bac « jaune » pour les plastiques et les cartons. À Lille, les habitants de certains quartiers ne disposent même que d’un unique bac pour les ordures ménagères. Leur tri se met dans un sac et les biodéchets dans des composteurs collectifs. Dans son schéma de 2020, la MEL s’était pourtant engagée à harmoniser son système de collecte (nombre et couleurs de bacs ainsi que les consignes de tri) entre toutes les villes en décembre 2022.

Collecte des déchets : une carte de la MEL à choix multiples

carte collecte déchets MEL 2024



Près de deux ans après cette échéance, force est de constater que le nouveau système n’en est qu’à ses balbutiements. Les premières communes à opérer le changement – Marcq‐en‐Baroeul, Croix, Roubaix et certains quartiers lillois -, n’ont commencé à le faire qu’à partir de la fin décembre 2023. Les habitants ont dû toutefois laisser leurs poubelles dehors pendant plus d’un mois avant que les couvercles de leurs bacs ne soient changés. De plus, ils n’ont pas tous reçu, comme il était prévu, les informations concernant les dates d’installation et la localisation des bennes à verre.

Des agents en veste rouge, mandatés par la MEL, sont pourtant passés chez les habitants pour les sensibiliser aux nouvelles consignes. Mais nombre d’entre eux ne leur ont pas ouvert la porte. « J’ai cru que c’était des faux représentants », lâche Jocelyne, une résidente marcquoise. L’anecdote pourrait prêter à sourire si elle n’avait des conséquences concrètes. Les habitants, faute d’informations, ont en effet continué à jeter le verre dans leur poubelle habituelle.

« Il n’y a aucune cohérence, reconnaît Alexandre Garcin, adjoint en charge du développement durable à la ville de Roubaix. À part dans les quartiers nord, où des bennes [à verre] avaient bien été installées. Ailleurs, on a juste de nouveaux couvercles sur nos poubelles, sans PAV pour jeter le verre dans le quartier. Ça ne s’est pas fait en parallèle. Quant à la sensibilisation des habitants, elle se poursuit en porte‐à‐porte jusqu’en 2025, alors que tous les bacs ont déjà changé de couleurs. »

Élus, usagers : incompréhension généralisée

Le changement ne s’opère pour le moment que sur la base du volontariat. La MEL reste ainsi fidèle à la philosophie de Pierre Mauroy qui ne voulait pas brusquer les habitants en leur demandant des gestes de tri supplémentaires. Malgré le retard accumulé, elle n’impose rien à ses membres : elle laisse aux élus le choix du calendrier pour la mise en place des PAV.

Résultat, seules 40 communes sur les 97 qui constituent la MEL (en comptant Lomme et Hellemmes) se sont aujourd’hui portées volontaires pour installer les bennes à verre. Depuis début janvier, dans ces communes, les poubelles de tri (pour les papiers, plastiques et cartons) ont désormais des couvercles jaunes et 1 000 points d’apport volontaire pour jeter les bouteilles et les autres contenants en verre, sont en cours d’installation (à raison d’un tous les 350 mètres). A comparer avec les 2 500 prévus au total.

Pour les 57 autres communes, le changement ne sera effectif qu’en 2026. Quand on sait que la première grande collectivité française à avoir mis une collecte dédiée au verre l’a fait en 1983 (la communauté urbaine de Grenoble), c’est assez incroyable ! D’autant que la métropole lilloise a déjà été épinglée pour son retard par Citeo en 2022, avec menace d’une perte financière conséquente, comme on l’a vu plus haut.

Ce système de collecte anarchique est à l’origine de nombreux bugs. Les consignes diffèrent non seulement d’une ville à l’autre mais, parfois, d’un quartier à l’autre, comme à Roubaix, où les PAV ne sont pas encore tous installés. Résultat, les habitants n’y comprennent plus rien. « Depuis que les poubelles sont devenues jaunes, je vois les éboueurs passer tous les jours, et je ne sais même plus quel jour il faut sortir mes poubelles », confient de nombreux habitants rencontrés à Lambersart, Marcq et Wazemmes. Les élus ne comprennent pas plus les changements et notamment le calendrier, qui reste très flou. Mais aucun officiel que nous avons interrogé n’ose l’avouer publiquement.

Une simplification pas si simple à mettre en oeuvre

La fin du verre dans les poubelles s’accompagne d’un autre changement : l’extension des consignes de tri. Elle consiste à mettre tous les emballages, y compris les plastiques, pots de yaourts, barquettes et films alimentaires, dans le bac de tri, sans avoir à se demander si c’est effectivement recyclable ou non. Prévue par la loi LTEVC de 2015, elle devait être effective partout en France… en 2022.

Alors que d’autres collectivités dans les Ardennes et dans l’Aisne ont mis en place cette simplification respectivement en 2016 et en 2021, la métropole lilloise a seulement commencé à l’imposer à ses administrés à partir du 1er janvier de cette année. Les habitants sont en effet invités à jeter tous les plastiques dans leur poubelle ou sac jaune. Le hic, c’est que la MEL est actuellement incapable de traiter l’intégralité de ces déchets.

En effet, les centres de tri de Lille‐Loos et Halluin devaient être mis aux normes du tri étendu entre fin 2022 et début 2023. Plus de 50 millions d’euros ont d’ailleurs été engagés pour cette modernisation. Mais les chantiers n’ont débuté que courant 2023. Résultat, seul le centre de Lille‐Loos est aujourd’hui opérationnel. À Halluin, les travaux sont toujours en cours.

« Au centre de tri, les opérateurs se retrouvent avec des flux qu’ils ne sont pas capables de trier »

Pourquoi un tel retard ? « Ailleurs, les autres collectivités ont pu fermer leur centre le temps des travaux en demandant à leurs voisines de gérer leurs déchets durant cette période, explique Bertrand Bohain. La MEL, elle, ne peut pas le faire. » Étant la seule communauté de communes à ne pas séparer le verre des déchets recyclables, aucune autre ne peut gérer ses flux, faute de disposer des machines adéquates.

Bien qu’un des deux centres de tri ne soit toujours pas opérationnel, tous les habitants de la métropole doivent appliquer la même consigne : mettre dans la poubelle ou le sac de tri, les pots de yaourts et les barquettes alimentaires. « On le fait et ça ne sert à rien, ce n’est pas satisfaisant, s’agace Alexandre Garcin. Au centre de tri, les opérateurs se retrouvent avec des flux qu’ils ne sont pas capables de trier ». Résultat, dans toute la partie nord de la métropole, les fameux pots et barquettes repartent vers l’incinérateur avec les ordures ménagères !

Les bugs de la valorisation des déchets organiques

Depuis le 31 décembre 2023, selon la loi anti gaspillage (AGEC), la MEL doit aussi mettre en place une collecte des biodéchets (épluchures, restes alimentaires, coquilles d’œufs, etc.). Or, l’application de cette loi a donné lieu à pas mal de confusion. Au sein du service déchets de la MEL, les salariés ont dû faire de la pédagogie et expliquer que la loi imposait de trier ses biodéchets mais pas obligatoirement de composter.

Il s’agit pourtant d’un domaine dans lequel la MEL a été pionnière. Elle dispose pour cela d’un équipement potentiellement très performant : le centre de valorisation organique (CVO) de Sequedin. Inaugurée en mars 2007 par Pierre Mauroy, cette infrastructure à 75 millions d’euros permet de transformer les biodéchets en biogaz qui est ensuite utilisé pour alimenter le réseau de bus lillois.

Ce CVO est toutefois loin de fonctionner de manière optimale. Selon les informations de Mediacités, il a connu beaucoup de problèmes au cours des douze premières années de son existence, tombant souvent en panne. Il a même fallu réaliser des travaux importants entre 2020 et 2021. Mais les défaillances techniques ne sont pas son seul défaut.

« L’équipement précurseur est sous‐alimenté en déchets à pouvoir méthanogène et tourne en sous‐régime », reconnaît en effet la MEL dans son schéma directeur de 2020. La faute à un défaut de communication auprès du public. « La métropole a distribué de grands bacs aux habitants mais les gens les ont vus comme des bacs à pelouse, explique Alexandre Garcin. Ils n’ont jamais imaginé qu’ils pouvaient mettre des biodéchets dans ces grands bacs. »

Le service déchets de la MEL confirme que les produits de tonte et les branchages représentent encore aujourd’hui l’essentiel de ce qu’on trouve dans les poubelles vertes. Quant aux biodéchets, ils sont encore majoritairement jetés dans la poubelle « marron ». En début d’année, ils représentaient 46 % des ordures ménagères.

Une harmonisation qui tarde

Face à ce semi‐échec, la MEL a donc multiplié les opérations de communication pour que les habitants trient enfin leurs biodéchets correctement. Sauf qu’entre les communes où il y a des poubelles à biodéchets, mais où la collectivité propose quand même d’installer des composteurs, ceux qui utilisent les composteurs collectifs, habitants et élus se retrouvent encore une fois perdus face à la complexité du système.

« Rien que chez nous, nous avons quatre systèmes de collecte différents des biodéchets, confirme Antoine Pierrot, adjoint à la transition écologique à Lambersart. La commune distribue des bio seaux, on a aussi des poubelles compartimentées, et on a aussi des sacs. » À quelques encablures, les riverains de la Catho disposent, eux, de bacs de récupération. Or, tous les acteurs sont unanimes, MEL comprise, le manque d’harmonisation nuit à la qualité de la collecte. D’autant que certains équipements s’avèrent bien plus coûteux que d’autres. La collecte avec les bacs bi‐compartimentés revient à 211 euros la tonne contre 146 euros pour les bacs verts qui ne contiennent que des biodéchets.

Si une amélioration est envisageable en 2026, quand les deux centres de tri et la totalité des PAV seront opérationnels, restera donc à régler le problème de l’hétérogénéité du ramassage des déchets. Certes, une certaine harmonisation est en cours (avec retard puisqu’elle aurait dû être réalisée presque deux ans). Mais la MEL ne semble toujours pas guérie de son goût pour la complexité. Selon nos informations, elle envisagerait d’installer des points d’apport volontaire… pour les plastiques ! Mais seulement dans certains quartiers. Incorrigible, décidément !

