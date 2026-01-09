Lyon : entourée d’un nouveau collectif, Nathalie Perrin‐Gilbert cible Grégory Doucet

L’ex-adjointe à la culture a constitué autour d’elle un nouvel attelage, mêlant le PRG et des représentants de la société civile et de mouvements citoyens. Et réserve ses flèches au maire écologiste sortant.

« Nathalie Perrin‐Gilbert a fait une nouvelle fois la démonstration qu’elle était incapable de travailler en collectif », raillait‐on dans les rangs des écologistes, en 2024, année du retentissant limogeage de la majorité de celle qui était jusqu’alors adjointe à la culture de Grégory Doucet. Ce jeudi 8 janvier, « NPG » s’est appliquée à faire mentir ses anciens alliés devenus ses adversaires.

A l’occasion d’une conférence de presse organisée pour réaffirmer sa détermination « à aller jusqu’au bout », la candidate de gauche à l’hôtel de ville de Lyon avait battu le rappel de ses soutiens, aussi nombreux que les journalistes présents pour l’occasion. Pêle‐mêle : le patron local