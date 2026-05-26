Avec ses murs délavés entourés de grillages, de barbelés et de caméras, le bâtiment ressemble à s’y méprendre à une prison. Pourtant, les hommes et quelques femmes [lire plus bas] retenus dans cet ancien hôtel Formule 1, aux abords de l’aéroport Lyon Saint‐Exupéry, ne purgent pas de peine. Ressortissants étrangers en situation irrégulière, ils font l’objet d’une mesure d’éloignement. Autrement dit : ils attendent d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Bienvenue (façon de parler…) au premier Centre de rétention administrative ou « CRA 1 » de Lyon.

En 2020, Mediacités avait pu visiter ce lieu controversé, alors au cœur de critiques pour des contaminations au Covid‐19 entre ses occupants et des accusations de violences policières. Ce vendredi 22 mai, près de six ans plus tard, nous avons pu de nouveau pousser ces portes habituellement fermées à la presse, en profitant d’une visite du sénateur écologiste Thomas Dossus [lire l’encadré « En coulisses »].