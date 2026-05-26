« On est traité comme des animaux ! » : au cœur du plus ancien centre de rétention administrative de Lyon

Après une première visite du CRA 1 de Saint-Exupéry en 2020, Mediacités est retourné dans ce lieu où sont détenus des étrangers en situation irrégulière avant leur expulsion. Entre tentatives de suicide et séjours de rétention à répétition, en particulier pour les ressortissants algériens, le lieu concentre les critiques des associations.

Dans l'une des cours du premier Centre de rétention administrative (CRA) de Lyon, ouvert en 1995. Photo : Jade Lucas.

Avec ses murs délavés entourés de grillages, de barbelés et de caméras, le bâtiment ressemble à s’y méprendre à une prison. Pourtant, les hommes et quelques femmes [lire plus bas] retenus dans cet ancien hôtel Formule 1, aux abords de l’aéroport Lyon Saint‐Exupéry, ne purgent pas de peine. Ressortissants étrangers en situation irrégulière, ils font l’objet d’une mesure d’éloignement. Autrement dit : ils attendent d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Bienvenue (façon de parler…) au premier Centre de rétention administrative ou « CRA 1 » de Lyon.

En 2020, Mediacités avait pu visiter ce lieu controversé, alors au cœur de critiques pour des contaminations au Covid‐19 entre ses occupants et des accusations de violences policières. Ce vendredi 22 mai, près de six ans plus tard, nous avons pu de nouveau pousser ces portes habituellement fermées à la presse, en profitant d’une visite du sénateur écologiste Thomas Dossus [lire l’encadré « En coulisses »].

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Au cœur des controversés Centres de rétention administrative

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Au cœur des controversés Centres de rétention administrative

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Jade Lucas

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