Liste Johanna Rolland : un renouvellement en trompe l’œil

Encore une fois, la maire sortante a tiré la première. Lundi 13 janvier, Johanna Rolland a dévoilé la liste complète de ses 68 colistiers, une liste « renouvelée et expérimentée au service de Nantes ». Mais à y regarder de plus près, « Nantes en confiance » est plus qu’expérimentée que véritablement renouvelée. Décryptage.

Au pied de la Loire dans le bas-Chantenay, la brasserie « Little Atlantique Brewery », tout juste ouverte, en impose avec ses 3000 mètres carrés et son décor « hype ». C’est dans ce nouvel établissement d’un quartier en pleine mutation – et, osons le mot, “gentrification” - que la maire sortante de Nantes a choisi de dévoiler la liste de ceux qui l’accompagneront devant les électeurs le 15 mars prochain (tractation d’entre-deux tours obligent, la semaine suivante les cartes seront forcément rebattues). Peut-être une manière de souligner que, pour briguer ce deuxième mandat, elle s’entoure d’une équipe « renouvelée ».

Le discours, bien rodé, met en avant « l’équilibre » et l’ouverture de la liste. « Cette équipe de 69 colistiers est à l’image de Nantes et de ses 11 quartiers. Un tiers de ces colistiers sont issus de la société civile, deux fois plus qu’en 2014 » martèle Johanna Rolland. Regardons de plus près… Sur la liste distribuée aux journalistes, le compte y est : un tiers d’encartés PS, un tiers de militants d’un mouvement allié (PCF, Génération.s, UDB, Territoires 44, PRG…) et donc, un dernier tiers de personnalités issues de la société civile.