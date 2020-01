Pascal Bolo : pas là « pour enfiler des perles au fond du conseil municipal »

« Si je suis dans l’équipe, ce n’est pas pour enfiler des perles au fond du conseil municipal ! » Certes, il n’était pas assis à la table de Johanna Rolland lors de la présentation de la liste, lundi 13 janvier. Bien sûr, il ne figure plus qu’au quatorzième rang des 68 colistiers de la maire sortante, quand il occupait encore la deuxième place six ans plus tôt. Mais il ne faudrait pas enterrer Pascal Bolo trop vite. Si cette figure centrale de la municipalité actuelle ne figure plus aux avant-postes, c’est surtout une question d’affichage. Comme il le reconnaît lui-même, le grand argentier de la ville et de la Métropole, ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault n’incarne pas franchement la jeunesse et le renouvellement : «Je ne suis plus une tête de gondole. Plus de 50 ans, chauve, sujet à l’embonpoint et, en plus, socialiste et soutien de François Hollande, ce n’est pas bankable », expliquait-il lundi aux journalistes, avec l’ironie mordante dont il sait faire preuve. Pour autant, s’il se fait plus discret durant la campagne, l’omniprésent bras droit ne devrait pas lâcher toutes ses responsabilités une fois l’élection passée. Comme il le dit lui-même « les finances continuent de l’intéresser ». Pas bankable, donc, Pascal Bolo, mais prêt à tenir une fois de plus les cordons des bourses municipales et métropolitaines.

>>>> A lire ou à relire : le long portrait que nous avions consacré à ce personnage incontournable de la politique nantaise.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2018/11/01/pascal-bolo-lhomme-cle-de-la-metropole . . .