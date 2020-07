Morançais, Clergeau et la rumeur de Rugy… La campagne des régionales est bel et bien lancée

Le nouveau Premier Ministre Jean Castex aurait tranché : les élections régionales se tiendront bien en mars 2021. En attendant une confirmation officielle, la campagne a d'ores et déjà commencé en Pays de la Loire. La présidente (LR) Christelle Morançais, qui a pris le relais de son mentor Bruno Retailleau il y a trois ans, doit faire face à un manque de notoriété et au mur de la relance, « dans une région moins touchée par la crise sanitaire, mais autant voire plus touchée qu’ailleurs par la crise économique », selon ses dires. D’où le vaste plan de relance (et de communication) à 145 mesures et 332 millions d’euros, voté en session plénière le 10 juillet dernier (54 pour, 22 abstentions, 17 contre). « Ce n’est pas mon plan ni celui de la majorité régionale, mais celui de l’ensemble des Ligériens », a répété celle qui veut « être la première présidente verte de France ». Un objectif très dans l’air du temps…

Sans surprise, le groupe d’opposition écologiste et citoyen à la Région (5 élus), coprésidé par Lucie Etonno et Franck Nicolon, ne l'entend pas de cette oreille. Il s’est donc abstenu face « à une juxtaposition de mesures déjà existantes pour plus de la moitié d'entre elles, ou d’effets d’annonce avec un fort affichage budgétaire ». Les socialistes (groupe GSERR, 17 conseillers), quant à eux ont carrément voté contre, leur . . .