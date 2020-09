Les élus de Nantes Métropole devraient avoir leur charte éthique

Nantes Demain, l'école supérieure des Beaux-Arts de Nantes et de Saint-Nazaire se dotera d’un nouveau président. Le directeur, lui, ne changera pas. A sa tête depuis près de 18 ans, Pierre-Jean Galdin s’y est taillé un poste en or, sous l’œil aussi passif qu’admiratif des élus et administrateurs. Au risque de dérapages et de plomber les finances de l’école.