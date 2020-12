La préfecture de Nantes se barricade

Est-ce le signe annonciateur d’une année sociale 2021 agitée ? On pourrait le déduire à la lecture d’un appel d’offre émis par la préfecture de Loire-Atlantique, le 19 novembre dernier. Ce marché prévoit de raser l’ensemble de la balustrade en pierre qui borde actuellement la cour de la préfecture de Loire-Atlantique, quai Ceineray, pour y installer une grille. Mais pas n’importe quelle grille ! En fer forgé, celle-là mesurera 65 mètres de long sur deux mètres de haut, sur l’ensemble de la cour face à l’Erdre. De quoi modifier profondément l’aspect de ce monument inscrit au titre des monuments historiques. Classement oblige, les travaux ont d’ailleurs fait l’objet de discussions avec l’Architecte des Bâtiments de France, affirme la Préfecture.

Le chantier, d’un montant supérieur à 100 000 euros, devrait débuter en février prochain et durer quatre mois. L’appel d’offre recense deux lots. Un premier « maçonnerie et pierre de taille » doit permettre de retirer l’actuelle balustrade de pierre. Un second, « ferronnerie », comprend la fabrication et l’installation de la grille qui viendra protéger les services de l’État. Elles seront similaires à celles du conseil départemental voisin.

« Intrusions nocturnes »

Mais pourquoi barricader de la sorte la préfecture de Nantes ? Interrogée par Mediacités, la préfecture avance deux raisons. «Des tests réalisés cette année ont montré la fragilité des balustrades en pierre, expliquent les services. D'autre part, (la grille a pour but de) garantir la sécurité du bâtiment qui a connu plusieurs intrusions nocturnes ces dernières années compte tenu de la faible hauteur du muret ».

Un autre motif, moins . . .