Régionales : Mathieu Orphelin propose une « charte pour l’égalité femmes-hommes » en Pays de la Loire

Ça s’agite du côté de Mathieu Orphelin. Alors que les élections régionales doivent se tenir les 13 et 20 juin prochain, le député (ex-LREM) du Maine-et-Loire structure sa future campagne. Ce week-end devraient être désignées les six têtes de listes (une pour la région et une pour chaque département) de « L'appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire » qu’il a lancé à l’automne 2020 avec Europe Ecologie - Les Verts (EELV), Génération.s, Génération écologie et Allons Enfants. Les choix seront ensuite validés par les 2100 signataires de l’appel, avant une officialisation le 12 mars.

Lundi, comme l’a révélé le JDD, l’ancien vice-président écolo de la région sous la présidence du socialiste Jacques Auxiette (de 2010 à 2015) avait envoyé une proposition de « contrat de mandature » aux autres candidats de gauche déclarés : le socialiste Guillaume Garot, ainsi que Matthias Tavel et Sandrine Bataille, têtes de listes La France insoumise lors de ces élections. « Ce document représenterait un socle de confiance nécessaire pour assurer la bonne gouvernance de la Région lors du futur mandat, écrit le comité de pilotage du mouvement. Avant les élections, il servirait de cadre de dialogue et d’entente en vue d’un éventuel partage des responsabilités, tant au sein de l'exécutif régional que dans la majorité. »

Dix engagements pour l'égalité femmes-hommes

« Bonne gouvernance » et « partage des responsabilités », deux questions qui sont également au cœur d’un autre document préparé par l’équipe de « l’Appel » : une « Charte pour l’égalité femmes-hommes », qui devra être signée par l’ensemble des membres de la liste. Ce texte, que Mediacités a pu consulter