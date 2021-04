Puy du Fou : Philippe et Nicolas de Villiers perdent leur croisade contre les éoliennes

Nantes Il y a cinq ans, Johanna Rolland, lançait le vaste programme de rénovation urbaine de Nantes Nord, incluant le quartier de la Boissière. Ses habitants devaient alors être associés à la définition, la mise en œuvre et l'évaluation du projet. Mais avec la crise sanitaire, habitants et professionnels peinent à se retrouver et échanger. Et tout le monde est un peu dans le flou.